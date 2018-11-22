Рада призначила Фріз міністром у справах ветеранів

Міністерство України у справах ветеранів буде створено на базі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Верховна Рада призначила народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ірину Фріз міністром України у справах ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову №9323 проголосували 270 народних депутатів із 337, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, це рішення не підтримав жоден депутат з фракцій «Опозиційний блок» та «Батьківщина», а від «Самопомочі» «за» проголосували лише 4 депутати.

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Після цього ВР достроково припинила повноваження народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Ірини Фриз, оскільки відповідно до законодавства, в Україні заборонено суміщати депутатські повноваження з роботою у виконавчих органах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2018 року парламент ухвалив звернення до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства у справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. Верховна Рада пропонувала уряду на базі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції створити Міністерство у справах ветеранів.

21 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман спрямував до Верховної Ради подання про призначення Фріз міністром у справах ветеранів.