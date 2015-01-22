Майже 90% громадян виступають за збереження Донбасу в складі України - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати соціологічного опитування, проведеного в рамках проекту «Національний діалог», оприлюднила сьогодні під час круглого столу директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.

Опитування також показало, що лише 7% українців згодні, щоб Галичина вийшла зі складу України, найбільше таких – на Донбасі (16%), найменше – на Волині (0,5%) та Галичині (1%).

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Лише 5% українців хотіли б, аби регіон, у якому вони проживають, відділився від України, з них 3% віддали б перевагу незалежному існуванню регіону, а 2% - приєднанню до іншої держави. Бути в складі федерального округу, хотіли б 8%.

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociologi Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респондентів ( по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410).