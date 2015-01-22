У Свердловську в школах заборонили викладати історію України

У Свердловську Луганської області окупаційна влада розпочала примусове переведення навчання в школах на російські стандарти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За оперативною інформацією, окупаційна влада м. Свердловська Луганської області в примусовому порядку переводить навчальні заклади на освітні стандарти РФ. Зокрема, запроваджено 5-бальну систему оцінювання знань учнів (замість 12-бальної), заборонено викладання історії України", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що ватажки бандформувань офіційно заявляють про плани отримати в Рособрнадзорі ліцензії на ведення освітньої діяльності, що є грубим порушенням як українського, так і російського законодавства.