На окупованих територіях Донбасу залишилося 825 шкіл

На окупованих територіях Донецької області розташовані 510 дошкільних навчальних закладів та 462 загальноосвітні школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський.

За його словами, у Донецькій області навчально-виховний процес здійснюють 553 дошкільні навчальні заклади, у яких виховується 57,5 тисяч дітей та 601 загальноосвітня школа, де навчається 160 тисяч учнів, з яких 10,7 тисяч — це вимушені переселенці по області.

Читайте також50 тисяч дітей через конфлікт на Донбасі не можуть ходити до школи - ЮНІСЕФПолянський також зазначив, що у 23 школах навчальний процес проводиться дистанційно.

В той же час у Луганській області на території, яка контролюється українською владою, навчально-виховний процес здійснюють 210 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 15,5 тисячі дітей та 315 загальноосвітніх шкіл, у яких навчається 58,3 тисячі учнів, з них вимушений переселенців по області 3,8 тисячі. У 5 школах області навчальний процес здійснюється дистанційно.

В той же час у населених пунктах Донецької області, на території якої органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі, свої повноваження, розташовані 510 дошкільних навчальних закладів та 462 загальноосвітніх шкіл. На території Луганської області 338 дошкільних та 363 загальноосвітні навчальні заклади.