На окупованих територіях Донбасу залишилося 825 шкіл
На підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей працює 916 загальноосвітніх шкіл.
На окупованих територіях Донецької області розташовані 510 дошкільних навчальних закладів та 462 загальноосвітні школи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський.
За його словами, у Донецькій області навчально-виховний процес здійснюють 553 дошкільні навчальні заклади, у яких виховується 57,5 тисяч дітей та 601 загальноосвітня школа, де навчається 160 тисяч учнів, з яких 10,7 тисяч — це вимушені переселенці по області.
Читайте також50 тисяч дітей через конфлікт на Донбасі не можуть ходити до школи - ЮНІСЕФПолянський також зазначив, що у 23 школах навчальний процес проводиться дистанційно.
В той же час у Луганській області на території, яка контролюється українською владою, навчально-виховний процес здійснюють 210 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 15,5 тисячі дітей та 315 загальноосвітніх шкіл, у яких навчається 58,3 тисячі учнів, з них вимушений переселенців по області 3,8 тисячі. У 5 школах області навчальний процес здійснюється дистанційно.
В той же час у населених пунктах Донецької області, на території якої органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі, свої повноваження, розташовані 510 дошкільних навчальних закладів та 462 загальноосвітніх шкіл. На території Луганської області 338 дошкільних та 363 загальноосвітні навчальні заклади.