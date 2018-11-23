93-річна українка отримала свій перший у житті паспорт

Документ їй видали в Німеччині.

93-річна українка Марія Цебак, що проживає в Німеччині, вперше в житті отримала паспорт.

Про це повідомляє консульство України у Франкфурті-на-Майні на своїй сторінці в Facebook.

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Марія 16-річною дівчиною потрапила в Німеччину на примусові роботи, після закінчення війни вона хотіла повернутися в Україну, але випадково дізналася про те, що українців із західних регіонів після повернення одразу відправляють у Сибір.

Завдяки єдиному наявному у неї документу про її походження вона змогла уникнути цієї долі, але їй довелося залишитися в Німеччині. Втім, отримувати німецьке громадянство вона категорично відмовилася. На руках у неї було унікальне посвідчення особи без вказівки батьківщини.

Працівники консульства допомогли Марії Цебак отримати її перший у житті паспорт, документ громадянина України.