В УПЦ Московського патріархату прокоментували рішення Мін'юсту щодо Почаївської лаври

Голова юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври братією чоловічого монастиря УПЦ МП «є діючим і не скасованим».

Голова юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що комплекс споруд Почаївської лаври й надалі знаходиться у законному користуванні чоловічого монастиря УПЦ МП, незважаючи на рішення Міністерства юстиції про скасування відповідної реєстрації.

Про це Бахов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Почаївська лавра й надалі знаходиться у законному та правомірному користуванні братії чоловічого монастиря Української православної церкви», - зазначив він.

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За словами Бахова, на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Свято-Успенської Почаївської лаври братією чоловічого монастиря УПЦ МП «є діючим і не скасованим».

На думку Бахова, рішення Мін’юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) щодо права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року.

Бахов стверджує, що право на користування спорудами Почаївської лаври, набуте до 2013 року, не підлягає обов’язковій державній реєстрації. Тому, на його переконання, скасування державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ МП права на користування спорудами лаври.

Крім того, представник УПЦ МП зазначив, що рішення Мін’юсту може буте скасовано у судовому порядку.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада депутати Тернопільської облради звернулися до Міністерства юстиції, Управління СБУ у Тернопільській області та прокуратури з проханням надати оцінку факту незаконної реєстрації права на користування на 6 спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври, яку нещодавно здійснив реєстратор КП «Струсівське» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, забезпечивши оренду лаври УПЦ МП до 2052 року.

16 листопада на Тернопільщині поліція почала розслідування за фактом можливих зловживань під час передачі у користування нерухомого комплексу Почаївської лаври УПЦ МП.

23 листопада комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації скасувала рішення про державну реєстрацію права на користування комплексом споруд Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська Лавра». Члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив держреєстрацію права на користування комплексом споруд Почаївської лаври з порушеннями вимог чинного законодавства.