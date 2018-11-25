Україна попросила не пускати пособника бойовиків "ДНР" Охлобистіна на кінофестиваль у Лондон

У парламенті звинувачують російського артиста у співпраці з проросійськими бойовиками "ДНР".

У Лондоні пройде фестиваль "Дні російського кіно у Великобританії", в числі запрошених - пособник терористів "Л/ДНР" Іван Охлобистін.

Про це написав у Facebook народний депутат Антон Геращенко.

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"Вважаю неприпустимим для цивілізованої країни видавати візу і приймати у себе пособника терористів маріонеткового режиму. Тому я звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з вимогою відмовити в допуску на територію Великобританії Івана Охлобистіна. Сподіваюся, що прем'єр-міністр держави, постраждалої від російського тероризму, почує мене, і Іван Охлобистін замість візиту в Лондон поїде до своїх корешів в тимчасово окупований Луганськ або Донецьк", - зазначив він.

Нагадаємо, що служба безпеки України звинуватила російського актора, відомого своїми українофобськими настроями, Івана Охлобистіна в тероризмі. В'їзд в Україну йому заборонений.