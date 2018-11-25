«Євробляхарі» через новий закон перекрили кордон з Польщею і підпалили шини (фото, відео)

Митники не пропускають до України "євробляхи" без оплати застави.

У Волинській і Львівській областях водії автомобілів на іноземній реєстрації з півночі перекрили пропускні пункти на кордоні з Польщею.

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Про це повідомляють очевидці з місця події, передає ТСН.

Як зазначається, паралізовано рух на пунктах "Рава-Руська", "Краковець", "Устилуг", "Ягодин", "Грушів", на під'їздах до кордону утворилися багатокілометрові черги.

За словами очевидців, біля пункту "Ягодин" "євробляхарі" почали палити шини, після чого на територію митниці прибуло підкріплення прикордонників.

Як з'ясувалося, причиною перекриття в'їздів стало те, що 25 листопада набув чинності "закон про "євробляхи", тож відтепер водії автомобілів з іноземною реєстрацією, в'їжджаючи до України, повинні сплатити заставу, яка становить в середньому 3000 євро. В іншому випадку людей розвертають назад.

Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. Зокрема, створені ситуативні групи, в готовності до дій перебувають додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими органами, повідомляє прес-служба відомства.

У зв’язку з цим Держприкордонслужба звернулась до всіх подорожуючих громадян з прохання врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожей та для обрання оптимального маршруту руху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу.

Відповідно до змін до Митного кодексу, посилено контроль за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

В організації «АвтоЄвроСила», яка організувала акції, висловлювали невдоволення щодо положень прийнятих змін до Митного і Податкового кодексів і заявляли, що продовжать протести.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких транспортних засобів збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні знаходяться майже 425,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.