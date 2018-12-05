Перший конкурс та Перша перемога горілки MARLIN

В середині листопада відбувся престижний міжнародний дегустаційний конкурс алкогольної продукції «UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018», на якому горілка MARLIN WHITE CORAL завоювала Золоту медаль.

При визначенні переможців використовувався метод «сліпої дегустації». Дегустаційна група складалася з 54 кращих сомельє України та Європи. Дегустатори особливо відзначили чистий класичний смак горілки MARLIN.

Горілка MARLIN – новий продукт на ринку України, який не має аналогів завдяки своїй унікальній технології «Sea Breeze». «Sea Breeze» – це додатковий цикл фільтрації кораловим піском, який очищує горілку MARLIN до кришталевого блиску, надаючи їй бездоганну чистоту та м'якість у смаку.

«Не дивлячись на те, що горілка MARLIN на ринку всього місяць, вона стрімко завойовує увагу споживачів, розширює території збуту та має всі шанси потіснити лідерів ринку» - відзначають аналітики компанії виробника

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