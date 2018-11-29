Організоване НАБУ кримінальне переслідування схоже на корупційну схему з продажу заставного майна - Березкін

Кримінальне переслідування нардепа Станіслава Березкіна, членів його сім'ї і колишніх співробітників компанії "Креатив" спрямоване не на захист інтересів державного "Ощадбанку", а на реалізацію схеми з продажу заставного майна в інтересах третіх осіб.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Українським Новинам"колишній глава наглядової ради групи "Креатив" Максим Березкін.

"Хтось покладе в кишеню "інтерес", а детективи отримають підтвердження наших нібито злочинних намірів. На мій погляд, саме в цьому і полягала роль НАБУ спочатку - забезпечити продаж майна "Креативу" за заниженими цінами, дати комусь на цьому заробити, а звинуватити в усьому Березкіних", - заявив він.

Зокрема, Березкін звернув увагу, що паралельно з гучними кримінальними справами почалася робота по реалізації заставного майна, яке було надано банку групою "Креатив". Сам кредит був забезпечений достатньою запорукою - новим елеватором, введеним в експлуатацію за два місяці до надання кредиту. Сьогодні ж його вартість штучно знижується.

"Я не можу стверджувати, свідомо чи несвідомо, але детективи приймають в цьому участь. Судіть самі: стартова ціна продажу - трохи більше 6 млн дол при кошторисній - 22 млн дол за курсом. Репутація СЕТАМ, м'яко кажучи, неоднозначна. Компанії зі світовим ім'ям навряд чи візьмуть участь. Особливо, після вистави з затриманнями і депутатською недоторканністю. Тобто новий об'єкт продадуть не по його реальною ціною, а за заниженою. А НАБУ скористається цим, щоб підтвердити, що застава була недостатньою. Чим менше вартість продажу активу, тим більше збиток вони зможуть на нас повісити", - стверджує він.

Також Березкін звертає увагу, що в даному спорі двох господарюючих суб'єктів - банку і підприємства - події спочатку пішли не за прийнятим в таких випадках шляхом, коли в першу чергу ведуться переговори про реструктуризацію, а якщо переговори не дали результату, починається претензійна робота і реалізується застава.

"Але в нашому випадку два роки йшло уповільнене слідство, потім раптово пролунали привселюдні звинувачення, підозрювані встигли посидіти в СІЗО, в Парламент надійшло подання про притягнення мого батька до кримінальної відповідальності. Все це протягом місяця. І тільки після всього цього, 21 листопада, застава виставляється на торги СЕТАМ", - звертає увагу екс-керівник підприємства.

Також Березкін згадав заяву Генерального прокурора Юрія Луценка на засіданні регламентного комітету Верховної Ради про те, що якби кредит був повернений новими власниками компанії до кінця терміну дії кредитної угоди (2017 рік), ніяких претензій до колишніх власників "Креативу" не було б.

"Юрій Луценко визнав, що нас переслідують за неповернення кредиту компанією, до якої я не маю відношення з середини 2015 року. При цьому термін дії кредитної лінії закінчився в січні 2017 року. Це підтверджує те, що НАБУ використовується в господарських спорах. Кожен, хто займається бізнесом, розуміє, до яких наслідків це може призвести", - резюмував він.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП розслідує кримінальну справу про можливу причетність до розкрадання компанією "Креатив" 20 млн доларів кредиту Ощадбанку народного депутата Станіслава Березкіна та членів його сім'ї. При цьому самі Березкіни в 2015 році продали новому власнику компанію разом з борговими зобов'язаннями, в тому числі по кредитах, термін погашень яких закінчується у 2017 році.

У листопаді Верховна Рада України не підтримала подання Генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності зі Станіслава Березкіна, визнавши докази ГПУ непереконливими.