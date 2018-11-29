Українського політв'язня Клиха направлять в туберкульозну лікарню

Згідно з інформацією російської сторони, в даний час стан здоров'я Клиха оцінюється як задовільний.

Українського політв'язня Станіслава Клиха в грудні направлять до туберкульозної лікарні для "проведення планового обстеження і визначення подальшої тактики лікування".

Про це повідомляється на сайті Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Російської Федерації.

Відзначається, що голова РПЛ Михайло Федотов поінформував уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Людмилу Денісову про дотримання прав людини і умови тримання в установах Федеральної служби виконання покарань Росії українців Руслана Кондратюка, Андрія Морозова і Клиха.

Читайте такожСхуд на 17 кг: українському консулу вдалося відвідати в РФ політв'язня, якого не бачили два роки

На сайті розміщено відскановані листи на ім'я Денісової від 28 листопада.

Так, щодо Клиха повідомляється, що він перебуває під диспансерним наглядом за наявними хронічними захворюваннями, в рамках якого йому проводяться клініко-лабораторні та інструментальні обстеження, його консультують лікарі.

У раді зазначають, що за час відбування покарання Клих неодноразово звертався за медичною допомогою, яку отримував в амбулаторних і стаціонарних умовах медичної частини установи і філії "Психіатрична лікарня" медико-санітарної частини №74 ФСВП.

"На цей час стан здоров'я Клиха оцінюється лікарями-фахівцями як задовільний, він перебуває під динамічним наглядом медичних працівників", - йдеться в листі.

Читайте такожУкраїнського політв'язня Клиха в психіатричній лікарні «накачали» психотропними препаратами - Денісова

Водночас повідомляється, що "для проведення планового обстеження і визначення подальшої тактики лікування пацієнта 5 грудня 2018 року направлено у філію "Туберкульозна лікарня №1" федеральної казенної установи охорони здоров'я "Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань".

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і в 1994-1995 роках воювали в складі бандформувань у Чечні.

Клих заявив, що ніколи не був у Чечні. Про проблеми зі здоров'ям, зокрема, з психічним станом Клиха, неодноразово повідомляли адвокати і правозахисники.

Українця утримують у колонії в Челябінській області.