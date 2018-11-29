У центрі Києва проходить факельна хода на честь п'ятої річниці розгону Євромайдану (фоторепортаж, відео)

Учасники ходи вимагають результатів розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану і намагаються звернути увагу громадськості до того, що розслідування цих справ істотно затягують.

У четвер, 29 листопада, в Києві стартувала смолоскипна хода, приурочена до п'ятої річниці розгону Євромайдану. Марш зі смолоскипами, піротехнікою і прапорами попрямував до Міністерства внутрішніх справ.

Хода стартувала о 19:00 з Майдану Незалежності, повідомляє "Інформатор".

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Станом на 20:20 учасники ходи дісталися до своєї "кінцевої точки" — будівлі МВС. Там у деяких учасників виник конфлікт з представниками правоохоронних органів. У бік правоохоронців летять петарди і димові шашки.

Всіх учасників перевірили на наявність заборонених предметів і зброї.

Учасники ходи вимагають результатів розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану і намагаються звернути увагу громадськості до того, що розслідування цих справ істотно затягують.

В цілому у смолоскипній ході взяли участь кілька десятків людей.

Як повідомляв УНІАН, начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що на сьогоднішній день щодо організації та здійснення вбивств на Майдані повідомлено про підозру 56 людям, 13 справ розглядаються в судах.