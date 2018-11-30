У Дніпрі відкрилася антистрес-кав'ярня з котами (відео)

У кафе мешкають два десятки бенгальських котів.

Справжня кав'ярня-антистрес з'явилася у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У закладі можна не лише випити кави, перекусити чи попрацювати, але й скільки заманеться гратися з котами. Два десятки бенгальських пухнастиків мешкають тут постійно. Кожен з них коштує від 300 до 1500 євро. Тож порушувати їх спокій та тягати за собою суворо заборонено, а от гладити та пестити - скільки завгодно.

Це вже третя кав'ярня з котами в Україні. І діти, і дорослі, усі охочі можуть тут заспокоїти свої нерви. Відвідувачі у захваті від порції которелаксу.