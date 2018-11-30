У Вінниці створений підлітковий інклюзивний Центр «VinSmart»

У Вінниці цього року запрацював підлітковий Центр «VinSmart», де займаються діти з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, це перший у місті підлітковий клуб, де у гуртках займатимуться з дітками з особливими потребами й діє він по вул. Стельмаха, 25.

На базі цього Центру реалізується спільний проект з ГО Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» . На реалізацію проекту «Чужих дітей не буває», який став переможцем програми «Бюджету громадських ініціатив», було виділено 800 тис. грн з міського бюджету.

Приміщення під створення інклюзивного Центру в цьому році капітально відремонтовано. Тут утеплили фасад, замінили вікна, облаштували ґанок з пандусом, перекрили дах, встановили індивідуальне електричне опалення

Для родин, де виховуються діти з особливими освітніми потребами, проведено низку тренінгів. А також придбано обладнання для занять та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку.

У підліткову клубі облаштували кімнату для занять гуртковою роботою, є велика зала для проведення занять та тренінгів, кімната для роботи з психологом із релакс-зоною, кухня та два санвузли та зала, де батьки можуть очікувати своїх дітей.

На відвідування інклюзивного Центру з вересня уже подали заявки батьки 210 дітей, але набір продовжується. Заняття в інклюзивному Центрі безкоштовні.

«Моєму сину 14 років, він має порушення в розвитку, але тут дітки і з порушеннями, і без порушень розвитку - займаються разом й це є важливим. В центрі батьки можуть між собою спілкуватись, знаходити якісь шляхи, як рухатись далі. Нам дуже пощастило, що у нас була Раїса Панасюк (Уповноважена Кабінету міністрів у справах людей з інвалідністю, яка пішла з життя у вересні цього року - УНІАН), вона була, рушійною силою цих всіх процесів й ми зараз маємо гідно продовжити її справу і не зупинятись. Впевнені, що це - успішний досвід», - каже керівник батьківської організації Центру соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом та іншими розладами розвитку Олеся Самойленко.

За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, який 29 листопада відвідав Центр, робота зі створення підліткових клубів розпочалась у 2011 році й на сьогодні у місті їх діє 16 .

«У нашому місті діє 16 Центрів підліткових клубів. Ми розпочали цю роботу ще з 2011 року, коли міським головою був Володимир Гройсман. Ми проводимо поступово їх капітальний ремонт, створюється відповідне смислове наповнення цих клубів, розширюється мережа різних напрямків гуртків та груп. У минулому році ми відремонтували п’ять клубів. Цього року ми зробили цей підлітковий клуб по вулиці Стельмаха. Його особливість в тому, що тут займаються дітки з особливими потребами, тобто це розвиток інклюзії. Тут працюють і відповідні педагоги, і батьки, які набувають досвіду разом із дітьми. Сподіваємось, що цей проект допоможе діткам адаптуватися до реального життя», - зазначив міський голова .

Він переконаний, що є попит та потреба у створенні умов для дітей в позаурочний час. “Якщо говорити в цілому про підліткові клуби, зрозуміло, що потрібно створювати умови для дітей в позаурочний час. Вони можуть вивчати додатково якусь мову - англійську або польську, хтось може займатися якимось видами спорту, хтось моделюванням. В даному випадку завдання нашої команди – створити відповідні умови, тобто дати відповідну пропозицію, бо попит, звичайно, на такі послуги є”, - додав Сергій Моргунов.