Із СІЗО в окупованому Сімферополі вивезли 21 захопленого українського моряка - адвокат

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз також сказав, що в СІЗО Сімферополя українців немає.

З СІЗО Сімферополя вивезли 21 українського моряка, яких захопили на суднах у Керченській протоці. Також трьох поранених українців вивезли з лікарні Керчі.

Про це "Громадському" повідомив координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов.

«На цей момент відомо, що їх вивезли з СІЗО Сімферополя. Куди їх привезли — не відомо. Очікуємо на підтвердження від офіційних джерел. Також відомо, що троє покинули Керч», — сказав адвокат.

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз також сказав, що в СІЗО Сімферополя українців немає.

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Захисник Полозов уточнив, що йому відомо про трьох поранених українців, а не про 6, як заявляли ВМС України.

«Усі прооперовані. Двоє з легкими пораненнями, один з тяжкими», — сказав захисник.

Водночас уповноважена з прав людини у Криму Людмила Лубіна в коментарі кримським ЗМІ сказала, що усіх 24 утримуваних українців відправлять до СІЗО Москви.

«Справа ведеться на найвищому рівні цілою групою московських та кримських слідчих», — сказала Лубіна.

На питання про те, де будуть відбуватися суди, якщо моряків справді перевезуть до Москви, адвокат Полозов сказав: «Поки не буде відомо точно, де вони перебувають, я би не хотів це коментувати та обговорювати чутки».