Настоятель Києво-Печерської лаври прокоментував своє відео з висловлюваннями на адресу Філарета

Владика Павло сказав, що сьогодні вночі його попередили про обшуки, які відбулися вдень в його будинку в Бориспільському районі Київської області.

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) не вважає Київський патріархат Української православної церкви за конфесію і запевняє, що не займався розпалюванням міжконфесійної ворожнечі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу.

Читайте такожНастоятель Києво-Печерської лаври прокоментував слідчі дії правоохоронців

“У мене провели обшуки, щоб мене як намісника лаври компрометувати моментами, що нібито я є людиною, яка розпалює міжконфесійні відносини. То я хотів би запитати Службу безпеки, яка діє за указом президента України: що таке конфесія? Це не Філарет, це не Макарій. Це коли б я щось сказав у бік іудеїв, мусульман, католиків, то це було б інше. Але я цих людей дуже поважаю”, - сказав він.

За словами настоятеля, минулої ночі йому повідомили, що сьогодні ж будуть обшуки в його помешканні, а також у лаврі і в його господарстві. Він запевнив, що вже давно, з 2013 року, не мешкає у будинку, де був проведений обшук, а живе в лаврі.

Також він згадав про відео, в якому висловлювався на адресу предстоятеля УПЦ КП Філарета.

“Якщо сьогодні йдуть розборки, що я нібито образив Михайла Денисенка (Філарета - УНІАН), то я його не образив, а сказав слова Святого письма: якщо людина розділяє церкву, благословляє людей на братовбивчу війну, вона є сином диявола. Не більше - не менше. Я ці слова сказав”, - зазначив владика Павло.

Також він запевняє, що не відповідає дійсності той факт, що нібито він погано ставиться до Вселенського патріарха Варфоломія.

“Я патріарха Варфоломія поважав і поважаю. Я молився за нього до певного часу…Він робить погані вчинки, розділяє у церкві народ”, - додав настоятель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, правоохоронці провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла в Бориспільському районі Київської області. За словами речника Головного управління Нацполіції України у Київській області Миколи Жуковича, вилучено все необхідне для подальших слідчих дій щодо владики Павла.

Він зазначив, що триватиме досудове розслідування цього кримінального провадження, яке внесено прокуратурою в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).