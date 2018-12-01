В Україні з понеділка розпочнуться масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних

Заходи відбуватимуться у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

З понеділка, 3 грудня, в Україні масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

«Введення правового режиму воєнного стану, у тому числі, передбачає уточнення завдань Збройних сил України та Сил територіальної оборони. Однією зі складових підготовки Збройних сил України до відсічі збройної агресії є підготовка людських резервів. З цією метою з 3 грудня розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними», - сказано у повідомленні.

Читайте такожБільше половини читачів УНІАН підтримують введення заборони на в’їзд росіян до України - опитування

Зокрема відбудуться збори, як у складі бригад (до 15 діб), так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят.

Водночас заходи з мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних сил України призиватимуться не лише ті особи, які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування ЗСУ, пояснили в управлінні.

«Крім того, як і передбачено Стратегічним замислом застосування Збройних сил України, наразі у визначених областях України тривають організаційні заходи зі створення Територіальної оборони та непорушних запасів.

В областях, у яких запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб, під час яких буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони з метою підготовки до захисту своїх областей», - зазначили в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.