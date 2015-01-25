Збитки від атаки бойовиків на Маріуполь складають майже 100 мільйонів гривень - ОДА

Майже сто мільйонів гривень становлять збитки атаки бойовиків на мікрорайон Східний у Маріуполі. Про це заявив керівник Донецької області, голова ОДА Олександр Кіхтенко, передає 5 канал.

Також Кіхтенко повідомив, що у місті проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілу та допомоги постраждалим.

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"Працюють комісії, складаються акти. Біля сотні авто пошкоджено, приватні в тому числі. Приватні магазини, аптеки, - це подарок від нашої братньої країни Росії. Прилетіли снаряди з напрямку Новоазовськ-Таганрог. Сьогодні МНС надають допомогу, працюють, я просив активістів дійти до кожної людини, надати допомогу якомога швидше. Це біда, біда прийшла в наш дім, ми спільно повинні зробити все, щоб ці негаразди здолати", - заявив голова ОДА.