В ОРДЛО розгорнули табори, в яких дітям прищеплюють ненависть до України та навчають вбивати

Наразі відомо, що через ці табори пройшли "навчання" більше 5 тисяч дітей.

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Донбасі Павло Лисянський наголошує, що Російська Федерація розгорнула на окупованих територіях Донбасу табори для навчання дітей поводитися зі зброєю та ненавидіти Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на форумі "70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України".

Так, представник українського омбудсмена сказав, що постійно проводиться моніторинг дотримання прав людини на окупованих територіях Донецької і Луганської областей та Криму.

"Ми побачили страшні речі. Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військових конфліктів. Вони розгорнули цілі мережі таборів так званого "патріотичного виховання". Знаєте, що це за виховання? Це любов до "русского міра" та ненависть до українців, до України", - наголосив він.

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"Починаючи з дев'яти років дітям вкладають у руки автомати, навчають їх розбирати та збирати зброю. Нав'язують їм ворожнечу. Їх вчать, що Україна - це погано, що Україна - це ворог. Тим самим вони помножують на нуль права людини. Вони ставлять під загрозу сприйняття цих дітей просто мирного життя", - наголосив представник омбудсмена.

"Окупант почав боротися не тільки за територію, він почав боротися за серця та уми молоді. І це дуже страшні речі. На сьогодні через ці табори пройшли "навчання" вже більше 5 тисяч дітей. Це діти різного віку", - заявив Лисянський.

"Для того, щоб це зупинити, правозахисні організації, міжнародні організації повинні згуртуватися та цивілізованим способом здійснити спротив цим діям. Засудити на міжнародному рівні дії окупантів", - заявив він.

Також він сказав, що в окупованому Криму постійно порушуються права людей в місцях позбавлення волі.

"Ті люди, які виражають проукраїнські погляди, їх кидають до в'язниці. Їм не надають права на адвокатів. За допомогою тортур їх змушують обмовляти самих себе для того, щоб знищити українську ідентичність. Тому що саме страшне для окупанта це те, що люди навіть в таких умовах, навіть з таким порушенням прав людини, вони стоять до останнього, вони підтримують Україну і не продають своїх українських поглядів", - сказав Лисянський.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Мережі з'явилися фотографії, як у захопленому окупантами дитячому таборі «Артек» підлітків навчають стріляти.