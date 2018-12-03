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Даша Астаф'єва збентежила Париж відвертими кадрами (фото)

15:10, 03 грудня 2018
Суспільство
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"Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва / Фото УНИАН

Нещодавно знаменитість похвалилася відвертими кадрами з Парижа. Так, на першому фото артистка навіть роздяглася перед безліччю туристів і культовою Ейфелевою вежею.

"Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва. За 21 годину вони зібрали понад 9 тис. лайків. Фолловери залишилися в захваті від ніжних образів і ваблячої жіночності Даші і почали засипати її компліментами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Даша Астаф'єва в панчохах і боді порадувала шанувальників у новому гарячому кліпі.

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Теги: #Даша Астаф'єва