Даша Астаф'єва збентежила Париж відвертими кадрами (фото)

Фолловери залишилися в захваті від ніжних образів і ваблячої жіночності Даші і почали засипати її компліментами: "Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва. За 21 годину вони зібрали понад 9 тис. лайків.

Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фото з життя і різних фотосесій.

Нещодавно знаменитість похвалилася відвертими кадрами з Парижа. Так, на першому фото артистка навіть роздяглася перед безліччю туристів і культовою Ейфелевою вежею.

"Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва. За 21 годину вони зібрали понад 9 тис. лайків. Фолловери залишилися в захваті від ніжних образів і ваблячої жіночності Даші і почали засипати її компліментами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Даша Астаф'єва в панчохах і боді порадувала шанувальників у новому гарячому кліпі.