Даша Астаф'єва збентежила Париж відвертими кадрами (фото)
15:10, 03 грудня 2018Суспільство
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Фолловери залишилися в захваті від ніжних образів і ваблячої жіночності Даші і почали засипати її компліментами: "Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва. За 21 годину вони зібрали понад 9 тис. лайків.
"Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва / Фото УНИАН
Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фото з життя і різних фотосесій.
Нещодавно знаменитість похвалилася відвертими кадрами з Парижа. Так, на першому фото артистка навіть роздяглася перед безліччю туристів і культовою Ейфелевою вежею.
"Час спогадів", - лаконічно підписала серію знімків Астаф'єва. За 21 годину вони зібрали понад 9 тис. лайків. Фолловери залишилися в захваті від ніжних образів і ваблячої жіночності Даші і почали засипати її компліментами.
Як повідомляв УНІАН, раніше Даша Астаф'єва в панчохах і боді порадувала шанувальників у новому гарячому кліпі.
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