Заступився за молоду пару: батько вбитого в Неаполі українця розповів подробиці трагедії (відео)

Попередньо відомо, що нападник – громадянин Польщі.

Батько загиблого в Неаполі Юрія Бусуйка спілкувався з сином менше, ніж за півгодини до його загибелі.

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Про це батько Михайло Бусуйок розповів ТСН телефоном. Михайло розповів, що під час короткої розмови син був у доброму гуморі, закінчував свої справи і скоро повинен був прийти додому. Однак через 15 або трохи більше хвилин в будинок українців прийшла сусідка разом з дівчиною, яка розповіла, що Юрія поранили, після чого його госпіталізували. Медики зробили все можливе, щоб врятувати хлопця, однак рани виявилися смертельними.

Михайло Бусуйок каже, що Неаполь – місто кримінальне і вбивства та інші злочини трапляються чи не щодня. Правоохоронці ведуть розслідування та інформації про інцидент відомо мало. Як розповів батько Юрія, відомо, що нападник був з Польщі і нападав на інших людей.

"У нього був товариш-італієць українського походження і він зустрічався з дівчиною. Як повідомляють в газеті, з ними на вулиці ця сутичка і сталася, син йшов неподалік. Дівчина вирвалася від нападника, наздоганяє мого сина і благає про допомогу. Син повертається і захищає їх. І стався такий інцидент – його поранили в горло, в район серця, живіт", - розповів Михайло Бусуйок.