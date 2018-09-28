У Польщі засудили на довічне українця, який зарізав польського футболіста (відео)
12:09, 28 вересня 2018Інциденти
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Вбивство сталося рік тому.
У Польщі суд засудив на довічне українця, який зарізав польського футболіста
У Польщі суд Любліна засудив на довічне 37-річного українця, який зарізав польського футболіста.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Вбивство сталося рік тому. Після нічної сварки у барі заробітчанин з Волині вийшов услід за своєю жертвою, дістав ножа та завдав кілька смертельних ударів. А потім ще й пограбував.
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