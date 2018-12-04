Росіян, які в’їжджають в Україну, стало втричі менше – Держприкордонслужба

З моменту запровадження воєнного стану до 3 грудня понад 600 росіянам відмовлено у в'їзді в Україну.

Від часу запровадження воєнного стану в 10 областях України кількість громадян Росії, які в’їжджають в Україну, скоротилася майже втричі.

Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу UATV голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, пише Радіо Свобода.

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«Якщо раніше в’їжджали в Україну близько 5 тисяч громадян Російської Федерації, то сьогодні ми пропускаємо 1 300 за добу», – сказав керівник ДПСУ.

З моменту запровадження воєнного стану до 3 грудня понад 600 росіянам відмовлено у в'їзді в Україну, уточнив Цигикал.

Держприкордонслужба обмежила в'їзд в Україну росіян віком від 16 до 60 років на час воєнного стану.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.