«Відродження» вимагає виплатити борги по зарплатах шахтарям
Депутатська група «Партія «Відродження» вимагає виплатити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, яка перевищила 1,1 млрд гривень.
Про це під час виступу у Верховній Раді у вівторок заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.
Він наголосив, що порівняно з 2013 роком видобуток вугілля в Україні знизився на 50 млн тонн, причиною чому є не тільки військові дії на Донбасі, а й політика закупівлі імпортного вугілля, яку провадить українська влада.
«Донбас знизив видобуток на 20 млн тонн у рік, а 30 млн тонн Україна свідомо не закуповує в українських шахтарів Дніпропетровщини, Волині та Львівщини. Більше того, заборгували нашим шахтарям 1 млрд 100 млн гривень зарплати! Чому? Відповідь дуже проста: вугілля почали закуповувати в США, ПАР та в РФ. Ми 2 млрд 150 млн доларів витратили минулого року на закупівлю імпортного вугілля. То де логіка?» – наголосив Віктор Бондар.
Він додав, що депутатська група «Партія «Відродження» вимагає терміново погасити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, а також виділити додаткові кошти держбюджету на модернізацію українських вугільних шахт.
«Своїм шахтарям мільярд гривень не можемо заплатити, а в 60 разів більше переплачуємо в США. Годуємо пенсильванських шахтарів замість того, щоб годувати своїх і отримувати вугілля за нормальною ціною всередині країни», – констатував співголова депутатської групи «Партія «Відродження».
Народний депутат зазначив, що модернізація українських шахт дозволила б збільшити видобуток вугілля в Україні. Потреба в коштах на ці цілі становить 4,8 млрд гривень.
«Два мільярди доларів на імпортне вугілля ви відправляєте за кордон. А 4,8 млрд гривень для українських шахтарів не можете знайти! Для них передбачено лише 2,2 млрд гривень у бюджеті 2019 року. Як ви думаєте, на що? 650 млн гривень – на закриття українських шахт і 1,6 млрд гривень – на інші виплати, зокрема заробітну плату. По суті, ви продовжуєте годувати американських, африканських і російських шахтарів. І це свідома політика української влади! Тому ми вимагаємо виділити додаткові кошти на модернізацію шахт і виплату заробітних плат нашим шахтарям», – заявив Віктор Бондар.