«Відродження» вимагає виплатити борги по зарплатах шахтарям

Крім того партія вимагає виділити додаткові кошти держбюджету на модернізацію українських вугільних шахт.

Депутатська група «Партія «Відродження» вимагає виплатити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, яка перевищила 1,1 млрд гривень.

Про це під час виступу у Верховній Раді у вівторок заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Він наголосив, що порівняно з 2013 роком видобуток вугілля в Україні знизився на 50 млн тонн, причиною чому є не тільки військові дії на Донбасі, а й політика закупівлі імпортного вугілля, яку провадить українська влада.

«Донбас знизив видобуток на 20 млн тонн у рік, а 30 млн тонн Україна свідомо не закуповує в українських шахтарів Дніпропетровщини, Волині та Львівщини. Більше того, заборгували нашим шахтарям 1 млрд 100 млн гривень зарплати! Чому? Відповідь дуже проста: вугілля почали закуповувати в США, ПАР та в РФ. Ми 2 млрд 150 млн доларів витратили минулого року на закупівлю імпортного вугілля. То де логіка?» – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що депутатська група «Партія «Відродження» вимагає терміново погасити заборгованість по зарплатах перед українськими шахтарями, а також виділити додаткові кошти держбюджету на модернізацію українських вугільних шахт.

«Своїм шахтарям мільярд гривень не можемо заплатити, а в 60 разів більше переплачуємо в США. Годуємо пенсильванських шахтарів замість того, щоб годувати своїх і отримувати вугілля за нормальною ціною всередині країни», – констатував співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Народний депутат зазначив, що модернізація українських шахт дозволила б збільшити видобуток вугілля в Україні. Потреба в коштах на ці цілі становить 4,8 млрд гривень.

«Два мільярди доларів на імпортне вугілля ви відправляєте за кордон. А 4,8 млрд гривень для українських шахтарів не можете знайти! Для них передбачено лише 2,2 млрд гривень у бюджеті 2019 року. Як ви думаєте, на що? 650 млн гривень – на закриття українських шахт і 1,6 млрд гривень – на інші виплати, зокрема заробітну плату. По суті, ви продовжуєте годувати американських, африканських і російських шахтарів. І це свідома політика української влади! Тому ми вимагаємо виділити додаткові кошти на модернізацію шахт і виплату заробітних плат нашим шахтарям», – заявив Віктор Бондар.