На Одещині правоохоронці візьмуться за незаконні забудови, гральний бізнес та інші тіньові схеми збагачення - Луценко
На Одещині правоохоронці візьмуться за незаконні забудови, гральний бізнес та інші тіньові схеми збагачення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив на нараді керівництва правоохоронних органів в Одесі.
За його словами, головною проблемою активізації криміналу на Одещині є відкрито функціонуючі корумповані схеми у бізнесі, зокрема, це незаконне будівництво. «Тому поставлена задача у найближчий тиждень зупинити все будівництво та ретельно перевірити наявність дозвільних документів на всіх об’єктах. Об’єкти, на яких не вистачатиме хоча б одного дозволу, будуть зупинені, і не будуть більше генерувати тітушок у протистоянні один з одним. Конкуренція господарюючих суб’єктів з використанням тітушок повинна бути зупинена», - сказав Луценко.
За його словами, іншим джерелом злочинності в Одесі та в області є нелегальний гральний бізнес. «Поставлена задача силами підрозділів з інших областей перевірити законність функціонування такого бізнесу, але всіх підряд, не вибірково. Бо, на жаль, останні рейди за участю громадських активістів показали, що вони хочуть перевіряти лише одних, а других чи третіх — не хочуть», - зазначив генпрокурор.
Він також додав, що всі гральні заклади, у яких немає ліцензії, будуть закриті, а їхнє обладнання вилучене.
Луценко назвав ще декілька сфер бізнесової діяльності, які «підживлюють» злочинність, зокрема, фармацевтична, порт та бізнес, через який поширюються психотропні та наркотичні речовини.