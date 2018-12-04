Росія переселила до анексованого Криму понад 105 тисяч росіян

Кінцевою метою російського президента Володимира Путіна є створення військової бази в Криму.

Росія за роки анексії з 2014 року заселила в Крим понад 105 тисяч росіян.

Про це головнокомандувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко заявив в інтерв'ю theБабелю.

«За деякими даними, у Крим заселилися понад 105 тисяч росіян, і ті люди, які жили на півострові до анексії, вже починають відчувати себе людьми «другого сорту», — заявив Воронченко.

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За його словами, це стратегія анексії півострова, яку проводить Кремль. «Усі органи місцевої влади в АРК зайняті росіянами, і чим далі цього буде все більше і більше», — додав він.

Кінцевою метою російського президента Володимира Путіна є створення військової бази в Криму.

«Півострів потрібен Путіну, щоб він створив там свою базу і творив далі свої справи щодо Сирії, Лівії; спроби його впливу в Середземному морі будуть рости», — зазначив головнокомандувач ВМС.