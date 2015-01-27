МВС обіцяє представити законопроект про поліцію за кілька тижнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в коментарі журналістам.

«Готується новий закон про поліцію. Упродовж декількох тижнів ми рекомендуватимемо новий закон у парламенті України», - наголосила Згуладзе.

За її інформацією, до нової патрульно-постової служби, яка зараз створюється в Києві, набираються люди з обмеженням віку – до 35 років. Водночас до інших структур поліції вікового обмеження не буде для кандидатів, сказала Згуладзе.

Щодо муніципальної міліції Києва, яку планує створити столична влада, наразі ведуться широкі обговорення з фахівцями, відзначили Згуладзе. За її словами, вона особисто має деякі розбіжності з думкою мера Києва щодо деяких моментів цього проекту. Разом з тим Згуладзе вважає, що це тема широкої дискусії і має обговорюватись з громадськістю.

Читайте такожМВС може позбавити жезла працівників ДАІТакож Згуладзе, кажучи, зокрема, про патрульну службу Києва, повідомила, що співробітникам ДАІ, які залишаться без роботи після того, як почне працювати ця нова патрульно-постова служба, буде запропоновано гідні компенсаційні пакети.