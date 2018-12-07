У Києві триває Другий Український Жіночий Конгрес, під час якого учасники і учасниці обговорять проблемні питання ґендерної політики в Україні, впровадження інституційних механізмів щодо ґендерної рівності тощо. О 16.30 почнеться наступна дискусійна платформа – Розширення економічних можливостей для жінок та подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві.

Учасники визначать роль жінок в економічному розвитку, перешкоди, які заважають їм брати участь у цьому, а також запропонують способи усунення перешкод з урахуванням успішного міжнародного досвіду. Вони обговорять можливості підтримки та розвитку жіночого підприємництва та розглянуть успішні кейси жінок-підприємців.

Перша частина дискусії, яку модерує народна депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України Альона Бабак, присвячена питанням дискримінації жінок на ринку праці та ґендерним розривам в оплаті, кар’єрному просуванню.

Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи: міністерка фінансів України Оксана Маркарова, міністерка праці та соціальної політики, Республіка Македонія Міла Каровська, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, депутат Парламенту Ісландії Торштейн Віглундсон, мер міста Кітченер, Онтаріо, Канада Беррі Врбановіч, генеральна директорка компанії CivicAction, Торонто, Канада Севон Палветціин, керівниця Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», засновниця і натхненниця ініціатив «Дівчата STEM» і «Кар’єрний хаб», входить до Правління «STEM Коаліції» в Україні Марина Саприкіна.

Друга частина дискусії стосується підтримки жіночого підприємництва та поширення успішного досвіду започаткування жінками власного підприємництва. Модераторкою виступить Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України

Слово матимуть народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Олександра Кужель, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна, керівниця Програми Місцевого Економічного Розвитку, Фонд Western NIS Enterprise Ірина Озимок, генеральний директор компанії «Кока-Кола» Україна Камран Іскендеров, а також експерт з розвитку соціального підприємництва та бюджетної адвокації, співзасновник Громадської спілки «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» Роман Дрозд.

Захід відбувається за ініціативи співголів Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості» та за підтримки міжнародних партнерів. Організатор – Громадська організація «Український Жіночий Конгрес».