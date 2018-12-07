На Чернігівщині у селищі Десна заборонили продавати алкоголь людям у військовій формі

Обмеження щодо продажу алкоголю військовим у Десні буде діяти до завершення воєнного стану.

На Чернігівщині у селищі Десна, де дислокується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України, селищна рада заборонила продавати алкоголь людям у військовій формі.

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Про це УНІАН повідомила секретар Деснянської селищної ради Ніна Рудь. За її словами, рішення схвалено після звернення до селищної ради начальника Деснянського гарнізону генерал-майора Віктора Ніколюка.

«Рішення прийняли після звернення начальника Деснянського гарнізону та у рамках введення воєнного стану. Фізичні особи-підприємці та магазини військторгу, що працюють на території селища, сприйняли заборону із розумінням. Жодних інцидентів немає», - зазначила Рудь.

Як уточнили у селищній раді, якщо людина у військовій формі, значить, вона перебуває на службі, і тому у жодному разі не повинна вживати алкоголь.

Заборона почала діяти з 5 грудня і стосується не тільки міцних напоїв, а й слабоалкогольних напоїв та пива. Обмеження щодо продажу алкоголю військовим у селищі Десна буде діяти до завершення воєнного стану. Обмеження щодо продажу алкоголю військовим у селищі Десна буде діяти до завершення воєнного стану.

У селищі Десна Козелецького району проживають близько 8 тис. жителів, 3 тис. з них є військовослужбовцями.

У зв’язку із введенням на території 10 областей України воєнного стану у 169-му навчальному центрі у Десні проходять масові навчання резервістів. Сюди прибули близько 1 тис. осіб оперативного резерву першої черги, які упродовж кількох тижнів відпрацьовуватимуть свої військові навички.