У Черкаській області люди атакували будинок судді, сина якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві (відео)

Правоохоронцям вдалося утримати ситуацію під контролем.

У Жашкові сотні людей взяли в облогу поліцію через те, що в місті тривалий час маніяк гвалтує і вбиває жінок.

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Місцевим жителям набридло жити в небезпеці і миритися з бездіяльністю правоохоронців, йдеться в сюжеті ТСН. Лемещиха, передмістя Жашкова – люди перемістилися протестувати сюди, тому що тут живе екс-суддя і батько того самого Юрія Скрипника, якого підозрюють у численних нападах на жінок і молодих дівчат. Жашківці кажуть, що він вільно пересувається містом з холодною зброєю, а поліція і місцева влада нічого не роблять. Мітингувальники готові взяти правосуддя у свої руки. "Люди бояться виходити", - говорить Олександр Михайлин. "Учора бачили його із зброєю біля школи", - говорить Тетяна Гавриляк.

Судом офіційно доведено лише один злочин Скрипника – зґвалтування 16-річної дівчини п'ять років тому. Феміда визнала Юрія психічно нездоровим і відправила на лікування. Народні чутки приписують йому вбивство чоловіка в сусідньому селі, розчленування одинадцятикласниці багато років тому. У цьому році 9 травня знайшли мертву жінку, і знову підозра впала на цю особу. В результаті жителі атакували будинок батька Юрія і розбили вікна.

Володимир Скрипник стверджує, що його син хворий, і ніхто не довів його злих намірів. "Якщо є докази, йдіть до суду. Поки що ніхто не довів", - каже батько підозрюваного. Прокуратура Черкащини до понеділка кримінальну справу не коментує, а поліція тільки охороняє будинок, щоб його не рознесли протестувальники. "Чекаємо висновку лікаря, повинні відвезти в лікарню. І охороняємо порядок", - розповів заступник керівника поліції міста Умань Василь Козиненко. Під вечір правоохоронці отримали висновок лікаря, після чого Юрія Скрипника відвезли в лікарню міста Сміла. Жителі розійшлися, але у закінчення епопеї не вірять.