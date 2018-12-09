Сенцову не віддають посилку з теплими речами вже три тижні - правозахисниця

За фактом порушення установою ФСВП російського законодавства направлено скарги на сайти президента Росії, ФСВП і Генпрокуратури.

Незаконно ув’язненому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову керівництво колонії вже три тижні не віддає посилку з теплими речами, продуктами та відеофільмами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Посилку було відправлено йому 12 листопада. Вже 17 листопада вона була на пошті в Лабитнангі. Потім її чомусь відправили в Салехард, щоб повернути на пошту вже 20 листопада. За словами «службовця колонії, що відповідає за передачі», повідомлення в колонію прийшло 27 листопада. І тут почалася політика. Як і минулого разу, рівно рік тому, посилку не вручають вже 3 тижні. Пояснювати, для чого ув’язненим за Полярним колом потрібні теплі речі, продукти і фільми, підібрані друзями, нормальним людям не потрібно. Але керівництво колонії, очевидно, цього не розуміє», - пише правозахисниця.

Також вона повідомила, що за фактом порушення законодавства РФ, що здійснюється установою Федеральної служби виконання покарань, направлено скарги на сайти президента Росії Володимира Путіна, ФСВП і Генпрокуратури РФ, звідки їх надіслано до відповідних структур Ямало-Ненецького округу.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Сенцов відбуває строк у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодування. У своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодування до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

25 жовтня Сенцову була присуджена премія Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.

26 листопада депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що європарламентарії домагаються від російських органів влади дозволу на допуск їх у колонію до Сенцова.