СБУ оголосила в розшук колишнього голову антитерористичного центру за державну зраду

19:32, 27 січня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Сергія Ганжу й екс-голову Антитерористичного центру Володимира Тоцького.

Тоцького й Ганжу оголосили в розшук / скріншот сайту МВС

Відповідна інформація розміщена на сайті МВС, пише Українська правда.

Датою зникнення вказується 5 листопада 2014 року.

Читайте такожІванющенка оголосили в розшук Також у розшук оголошений колишній начальник департаменту СБУ по захисту національної державності Сергій Ганжа.

І Тоцький, і Ганжа підозрюються в здійсненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111 - державна зрада Кримінального кодексу.

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