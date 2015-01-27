СБУ оголосила в розшук колишнього голову антитерористичного центру за державну зраду
19:32, 27 січня 2015Суспільство
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Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Сергія Ганжу й екс-голову Антитерористичного центру Володимира Тоцького.
Тоцького й Ганжу оголосили в розшук / скріншот сайту МВС
Відповідна інформація розміщена на сайті МВС, пише Українська правда.
Датою зникнення вказується 5 листопада 2014 року.
Читайте такожІванющенка оголосили в розшук Також у розшук оголошений колишній начальник департаменту СБУ по захисту національної державності Сергій Ганжа.
І Тоцький, і Ганжа підозрюються в здійсненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111 - державна зрада Кримінального кодексу.
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