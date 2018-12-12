Сенсація у "Мегалот": виграно другий Мегаприз поспіль

Сенсаційна подія трапилась 8-го грудня у державній лотереї «Мегалот»: протягом двох тиражів поспіль українцям пощастило зірвати Мегаприз - другий за розміром головний приз лотереї.

Перший Мегаприз розміром в 1 мільйон гривень було зірвано 5-го грудня за результатами проведення тиражу №1802. Його власником став гравець, який правильно передбачив номери 6 кульок з 42-х і зробив виграшну ставку у Чернівцях на фірмовому столі «М.С.Л.», що розташований на вулиці Головна, 200. На свою гру переможець витратив 25 гривень, при цьому вартість однієї ставки складає всього 5 гривень.

Другий Мегаприз розміром у 500 000 гривень зірвали всього через кілька днів у тиражі №1803, який відбувся 8-го грудня. Його власником став гравець, який у день розіграшу лотереї зробив виграшну ставку у магазині «Спортліга», що знаходиться у місті Горішні Плавні Полтавської області за адресою: проспект Героїв Дніпра, 42. Вартість гри щасливчика так само, як і у попереднього переможця, склала 25 гривень.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» щиро вітає нового переможця та радить йому якнайшвидше звернутися на безкоштовну гарячу лінію компанії за номером 0(800) 21 00 65, де йому нададуть додаткову інформацію щодо подальшого оформлення виграшу.

Цікавим є той факт, що обидва власники Мегапризів зробили свої ставки у день проведення розіграшу відповідного тиражу лотереї. Разом з тим, кожен з переможців був в одному кроці від зриву найбільшого виграшу цієї лотереї – Мега джекпоту, який наразі сягає відмітки у 9 150 000 гривень.

За правилами гри, щоб стати власником найбільшого грошового призу лотереї, необхідно правильно передбачити номери 6 кульок з 42-х і вгадати номер додаткової кульки – Мегакульки, яка здатна збільшувати виграш.

Нагадаємо, що у 2018 році у лотереї «Мегалот» був виграний найбільший лотерейний джекпот за історію України розміром у 17 750 000 гривень. Трапилося це у суботньому тиражі №1749 від 2 червня 2018 року, а переможцем став гравець, який 31-го травня зробив ставку на точці продажу лотерейних білетів у магазині «Канцтовари», що знаходиться у смт Катеринопіль (Черкаська область) на вул. Соборна, 24.