У Дніпрі з'явиться театр під відкритим небом

Вистави будуть проходити при гарній погоді і в теплу пору року.

Днями новий директор Дніпровського театру драми і комедії Сергій Мазаний поділився з журналістами своїми планами щодо розвитку ввіреного йому "храму мистецтв".

Про нововведення він повідомив на прес-конференції, пише "Дніпро Вечірній".

Крім того, що тепер вистави планують проводити в різних театральних локаціях: на сцені, у фойє та підвалі, так постановки тепер часто демонструватимуть під відкритим небом. Спектаклі при гарній погоді в теплу пору року будуть проходити за межами театру.

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"Це можуть бути абсолютно різні і досить незвичайні локації: історичні будівлі міста, міські парки, заводи, набережна і т. д. Будь-яка точка міста може перетворитися на сценічний майданчик", - говорить креативний керівник Сергій Мазаний.

Як стало відомо, навіть автостоянку, яка знаходиться на території театру, планують переобладнати і перетворити на творчий майданчик.