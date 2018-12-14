Прихильники УПЦ МП влаштували мітинг під Радою (фото, відео)

Учасники мітингу також молилися. Наразі жодних сутичок не виникло. Навколо присутня поліція.

У Києві близько сотні вірян УПЦ Московського патріархату провели молебень у Маріїнському парку біля будівлі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, віряни переважно середнього та старшого віку провели молебень біля дерев’яного хреста навпроти будівлі Верховної Ради на площі Конституції, акція пройшла мирно.

Учасники молебню в коментарях журналістам говорили про те, що держава, зокрема, президент Петро Порошенко, втрутилися у справи церкви, що вони, як віряни Московського патріархату, не визнають рішення Вселенського патріархату про надання автокефалії українській православній церкві, і що вони очікують гоніння на свою церкву після отримання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Раніше Служба безпеки України задокументовала наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення Об’єднавчого собору українських православних церков.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій повернув вселенському патріарху Варфоломію листа, в якому патріарх закликав Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков. У прес-службі УПЦ МП стверджують, що, дізнавшись про цей вчинок Онуфрія, цілий ряд єпископів, які отримали аналогічні запрошення від патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул.