Напередодні Об'єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду із Константинополем (відео)

Київський патріарх Філарет заявив про власну незгоду із Константинополем.

За п'ять днів до Об’єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду з Константинополем.

За словами Філарета, його архієреї не приймуть вимог Вселенського Патріархату щодо процедури, йдеться в сюжеті ТСН.

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Найбільших розбіжностей у баченні собору між Києвом та Константинополем наразі дві. Перша - КП за те, щоб собор був виключно архієрейським, тоді як у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та пересічних священників.

Друга - у Києві вважають, що голосування під час виборів очільника церкви має бути відкритим. Константинополь за таємні вибори.

Нагадаємо, Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.