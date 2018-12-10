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Напередодні Об'єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду із Константинополем (відео)

13:07, 10 грудня 2018
Політика
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За словами Філарета, його архієреї не приймуть вимог Вселенського Патріархату щодо процедури, йдеться в сюжеті ТСН.

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Найбільших розбіжностей у баченні собору між Києвом та Константинополем наразі дві. Перша - КП за те, щоб собор був виключно архієрейським, тоді як у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та пересічних священників.

Друга - у Києві вважають, що голосування під час виборів очільника церкви має бути відкритим. Константинополь за таємні вибори.

Нагадаємо, Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.

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Новина в сюжеті: Створення помісної церкви в Україні
Теги: #Україна#УПЦ КП#томос