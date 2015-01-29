У Сумській області під час зіткнення "Уралу" і шкільного автобуса постраждали 11 дітей

Як повідомили в секторі зв'язків з громадськістю Управління МВС в Сумській області, близько 9 години ранку до чергової частини Роменського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від директора школи в селі Глинськ, що недалеко від села Чеберяки шкільний автобус, який віз дітей на уроки, потрапив у ДТП.

На місці події співробітники міліції встановили, що на автодорозі сталося зіткнення шкільного автобуса і вантажного автомобіля "Урал".

В автобусі перебувало 15 дітей шкільного і дошкільного віку, які їхали до глинської школи. 11 з них доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.

Співробітники міліції з'ясовують усі обставини ДТП та розпочали кримінальне провадження за ст. 415.1 Кримінального кодексу ("порушення правил водіння або експлуатації машин"), санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі.