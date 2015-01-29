У Сєвєродонецьку вбили міліціонера

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, вчора о 19.25 до Сєвєродонецького міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що мешканці будинку на вул. Молодіжній чули постріли.

Виїхавши на місце події, правоохоронці за вказаною адресою виявили жінку 1990 р.н. з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення лівого плеча і труп її чоловіка 1985 р.н. - співробітника міліції з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Також було встановлено, що в квартирі разом з постраждалими живуть батьки - суддя апеляційного суду Луганської області, 1957 р.н. і його дружина. З місця події вилучено пістолет Макарова, 1 магазин, 5 патронів калібру 9 мм, 3 гільзи, 2 кулі, посвідчення судді, видане головою Верховної Ради України.

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