У Сєвєродонецьку вбили міліціонера

13:32, 29 січня 2015
Суспільство
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У Сєвєродонецьку Луганської області 28 січня убито співробітника міліції і поранено його дружину.

пістолет

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, вчора о 19.25 до Сєвєродонецького міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що мешканці будинку на вул. Молодіжній чули постріли.

Виїхавши на місце події, правоохоронці за вказаною адресою виявили жінку 1990 р.н. з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення лівого плеча і труп її чоловіка 1985 р.н. - співробітника міліції з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Також було встановлено, що в квартирі разом з постраждалими живуть батьки - суддя апеляційного суду Луганської області, 1957 р.н. і його дружина. З місця події вилучено пістолет Макарова, 1 магазин, 5 патронів калібру 9 мм, 3 гільзи, 2 кулі, посвідчення судді, видане головою Верховної Ради України.

Читайте такожВчора у Сєвєродонецьку гриміли вибухиСпівробітники міліції і прокуратури почали досудове розслідування за фактом вбивства співробітника міліції. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (вбивство) КК України. Розслідування проводиться прокуратурою Луганської області.

Post by Татьяна Погукай.
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