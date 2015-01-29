ОБСЄ відправила патруль в Дебальцеве для спостереження за евакуацією людей
13:45, 29 січня 2015Суспільство
222 0
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що відправила патруль в Дебальцеве для спостереження за евакуацією місцевих жителів.
ОБСЄ спостерігатиме за евакуацією з Дебальцеве / Фото УНІАН
Про це повідомив спікер моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків. "Сьогодні вранці патруль спеціальної моніторингової місії відправився в Дебальцеве, щоб спостерігати за евакуацією людей похилого віку, жінок і дітей із стратегічно важливого міста", - сказав Майкл Боцюрків.
Читайте такожОБСЄ в Донецьку та Макіївці зафіксувала постріли на підконтрольних бойовикам напрямках
Крім того, спікер поінформував, що цього тижня місія відправила на Донбас 20 нових спостерігачів, і в даний час кількість міжнародних спостерігачів становить 372 людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter