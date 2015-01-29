ОБСЄ відправила патруль в Дебальцеве для спостереження за евакуацією людей

Про це повідомив спікер моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків. "Сьогодні вранці патруль спеціальної моніторингової місії відправився в Дебальцеве, щоб спостерігати за евакуацією людей похилого віку, жінок і дітей із стратегічно важливого міста", - сказав Майкл Боцюрків.

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Крім того, спікер поінформував, що цього тижня місія відправила на Донбас 20 нових спостерігачів, і в даний час кількість міжнародних спостерігачів становить 372 людини.