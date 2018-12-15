У заарештованого кримськотатарського активіста Бекірова критичний стан здоров’я - омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що перебування Бекірова у СІЗО у критичному стані є небезпечним для його життя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до представників російської влади із закликом терміново надати кваліфіковану медичну допомогу незаконно арештованому кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

Як повідомила український омбудсмен у соціальній мережі Facebook, вона отримала інформацію від адвоката затриманого російськими правоохоронцями кримського татарина Едема Бекірова.

"Не дивлячись на підтверджені діагнози та критичний стан здоров’я, його наразі утримують у загальній камері СІЗО", - заявила Денісова.

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За її словами, адвокат повідомив, що "має звернутися до керівництва ізолятора, у якому утримується Едем Бекіров з проханням перевести його підзахисного до медичної частини".

"Я також звернулася до Уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації, Голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову. Перебування у СІЗО у такому критичному стані є небезпечним для його життя", - наголосила Денісова.

Як повідомляв УНІАН 12 грудня кримськотатарського громадського активіста Бекірова російські силовики затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли в будівлю ФСБ у Сімферополі. Бекірова обвинувачують у зберіганні, розповсюдженні і транспортуванні більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових набоїв.

Донька Бекірова Елеонора повідомила, що недавно її батьку зробили складну операцію на серці, тому вона стурбована його здоров'ям. Пізніше вона повідомила, що її батько перебуває у тяжкому стані, йому не надають медичної допомоги.

13 грудня так званий «суд» у Сімферополі призначив Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 11 лютого 2019 року.