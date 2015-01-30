На Дніпропетровщині СБУ затримала «поліцая ДНР»

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, під керівництвом інструкторів ФСБ Росії «поліцай» пройшов вишкіл з рукопашного бою, тактичної та вогневої підготовки у тренувальному таборі, розгорнутому на підконтрольній терористам території Донеччини.

Читайте такожСБУ затримала диверсантів, що мали влаштувати розправу над родиною підприємця, вдягнувши українську формуВстановлено, що після закінчення навчального курсу він був направлений до одного з районів Дніпропетровської області із завданням збирати розвіддані про розташування українських позицій, блокпостів, військової техніки. Зібрані відомості зловмисник передавав бойовикам «ДНР», а ті направляли йому вказівки щодо підготовки підривних акцій у населених пунктах регіону.

Під час затримання у «поліцая» вилучено бойову гранату «Ф-1».

Слідчими УСБУ у Дніпропетровській області зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.