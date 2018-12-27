Чому листоношам на порятунок обіцяють саме 500 мільйонів?

Влітку цього року на Чернігівщині в якості пілотного проекту розпочалася оптимізація збиткових стаціонарних поштових відділень у селах області. Керівники «Укрпошти» наголошували, що йдеться не про закриття відділень, а їх заміну на сучасні пересувні, які надаватимуть поштові послуги на більш якісному рівні. У селян, яких нововведення стосуються, як завжди, ніхто не спитав. І все добре, але виявилося, що «поштові» автомобілі не приїжджають вчасно, не всі жителі села встигають отримати пенсії чи сплатити комунальні. Окрема історія вийшла із газетами – були випадки, коли газети просто залишали у магазинах чи сільських радах – хай люди самі забирають.

Наближення президентських виборів спонукало перших осіб держави звернути увагу на поштову реформу

Сільські жителі у переважній більшості не задоволені поштовою реформою, почали звертатися до органів місцевої та регіональної влади. У свою чергу, обласна рада з літа надіслала керівництву держави кілька звернень про необхідність вирішення цієї ситуації. Однак нічого не змінилось.

А от наближення майбутніх президентських виборів спонукало перших осіб держави звернути увагу на цю тему. Під час перебування із робочою поїздкою на Чернігівщині у листопаді та у рамках проведення неодноразових зустрічей із керівництвом профільного Міністерства інфраструктури та «Укрпошти» президент зробив доручення, що виходить за межі його конституційних повноважень: забезпечити своєчасну доставку пенсій, припинити звільнення листонош і зберегти поштові відділення у сільській місцевості. З метою стабілізації роботи поштового оператора Порошенко також ініціював виділення з державного бюджету 500 мільйонів гривень, які мають компенсувати збитки «Укрпошти».

У відповідь керівник регіонального відділення ПАТ "Укрпошта" Олена Дорошенко у Чернігівській ОДА поінформувала про плани відкриття стаціонарних відділень в регіоні. Вона запевняла, що у січні відновлять роботу два відділення стаціонарного зв’язку у Седневі (Чернігівський район) та Жадові (Семенівський район).

Але зараз в області працює лише 90 стаціонарних комп'ютеризованих поштових відділень (у населених пунктах понад 2 тис. мешканців) та 130 пересувних відділень (у менших населених пунктах). При цьому до старту пілотного проекту поштових відділень налічувалося 535 (реформа мала стосуватися 433). Тож, всього у регіоні працює 220 відділень (мобільні та стаціонарні), а відновлять роботу лише два.

Проте, за словами Дорошенко, існуюча мережа в регіоні на сьогодні забезпечує надання всього спектру послуг поштового зв’язку.

Водночас, різні політичні сили роблять свої заяви на цю тему. Приміром, Радикальна партія України Олега Ляшка навіть встановила намети біля Головпоштампту у Чернігові і збирала підписи проти закриття сільських відділень. Щоправда, жителі обласного центру не дуже активно ставили підписи під петиціями «радикалів», зважаючи і на політичну втому, і на той факт, що це питання містян не особливо стосується. Яка подальша доля підписів – невідомо.

Всі звернення та заяви щодо стабілізації роботи національного оператора поштового зв'язку мають більше популістичний характер

Минулого тижня народний депутат Олександр Кодола («Народний фронт») під час брифінгу у парламенті назвав реформу «Укрпошти» «геноцидом сільського населення України». Також депутат порушив питання подальшого функціонування місцевих газет, існування яких поставлене під загрозу через високі тарифи на доставку і постійними зривами графіку доставки газет в села. Чи не дивно, що селяни не хочуть читати новини півмісячної давнини?

Враховуючи увагу до поштової ситуації, зрештою відреагували і депутати облради –звернулися із проханням до Кабміну щодо невідкладного упорядкування і стабілізації роботи національного оператора поштового зв'язку України на теренах Чернігівщини.

Однак, загалом, всі звернення та заяви мають більше популістичний характер, аніж практичний. І схожі на намагання показово робити хоча б щось, коли не знаєш, що робити.

…Але хочеш попіаритись.

Якщо поштові відділення – збиткові, то чому керівництво не йде шляхом їх модернізації та розширення спектру послуг, а використовує шлях найменшого опору – закриття оптимізації? А, після того, як увагу частини суспільства було прикуто до поштової тематики, чому ж їх намагаються нібито відкрити у «старому», збитковому форматі?.. Чи надовго старий жениться?

Постає й інше питання: чому сума, яку ніби виділив на «порятунок» листонош президент, саме 500 мільйонів? Сама «Укрпошта» стверджує, що її збитки на доставці пенсій (на безперебійності яких наголошує і президент, і інші бажаючі попіаритись на «поштовій справі»), складають 1 мільярд гривень на рік. Половина цієї суми, 500 мільйонів – це – покриття збитків на півроку. Як раз до другого туру виборів.

Цікавий збіг, чи не так?..

Ірина Синельник