Він сказав, що більша частина України нібито "залишиться під владою нацистів", якщо піти на перемир'я зараз.

Заклики про перемир'я просто зараз, без усунення першопричин "українського конфлікту", суперечать тому, про що домовилися президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп на Алясці. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Зараз почало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати. Зупинитись, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про причини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла", - заявив він.

За його словами, він обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна і Трампа.

"Негайне припинення вогню в Україні означало б тільки одне - більша частина України залишається під владою нацистів", - продовжив свої маячні висловлювання Лавров.

Міністр заявив, що продовжить телефонні контакти з Рубіо.

"Ми домовилися продовжити ці телефонні контакти, щоб краще зрозуміти, де ми знаходимося і як рухатися в правильному напрямку", - сказав він.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначив, що ця зустріч Рубіо з Лавровим потребує ретельної підготовки. Він сказав, що "не можна відкласти те, про що не було домовленості".

Зустріч Лаврова і Рубіо

Зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, яку очікували цього тижня, "поки що відкладено", повідомили CNN джерела в Білому домі. Рубіо і Лавров мали провести переговори, щоб підготувати саміт президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті. Однак тепер, як зазначає CNN, організація швидкої зустрічі лідерів двох країн "може опинитися під загрозою".

