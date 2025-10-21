Заклики про перемир'я просто зараз, без усунення першопричин "українського конфлікту", суперечать тому, про що домовилися президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп на Алясці. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Зараз почало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати. Зупинитись, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про причини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла", - заявив він.
За його словами, він обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна і Трампа.
"Негайне припинення вогню в Україні означало б тільки одне - більша частина України залишається під владою нацистів", - продовжив свої маячні висловлювання Лавров.
Міністр заявив, що продовжить телефонні контакти з Рубіо.
"Ми домовилися продовжити ці телефонні контакти, щоб краще зрозуміти, де ми знаходимося і як рухатися в правильному напрямку", - сказав він.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначив, що ця зустріч Рубіо з Лавровим потребує ретельної підготовки. Він сказав, що "не можна відкласти те, про що не було домовленості".
Зустріч Лаврова і Рубіо
Зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, яку очікували цього тижня, "поки що відкладено", повідомили CNN джерела в Білому домі. Рубіо і Лавров мали провести переговори, щоб підготувати саміт президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті. Однак тепер, як зазначає CNN, організація швидкої зустрічі лідерів двох країн "може опинитися під загрозою".