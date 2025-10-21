​​​​​​​Наступ ворога відбувався кількома хвилями, були задіяні сили до двох мотострілецьких рот із підтримкою до трьох десятків одиниць бронетехніки.

На Запоріжжі українські військові відбили масований штурм росіян на населений пункт Мала Токмачка, що розташований східніше міста Оріхів.

Як повідомили у 118 окремій механізованій бригаді, вдень 20 жовтня підрозділи російських окупантів розпочали механізований штурм на Оріхівському напрямку.

"Основний удар противник спрямував на населений пункт Мала Токмачка, що східніше Оріхова. Підрозділи 71 мотострілецького полку висувалися з напрямків Вербове та Новопрокопівка силами до двох мотострілецьких рот із підтримкою бронетехніки — загалом близько 26 одиниць (зокрема танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр"). Наступ проводився кількома хвилями: у кожній - від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи потужно відбили ворожі штурмові спроби", - зазначено у повідомленні військових.

Так, у перші години наступу силами бригади було пошкоджено 2 ворожі танки, 12 БМП, 6 БТР і 2 ББМ "Тигр". Декілька одиниць вцілілої техніки відступили в напрямку Вербового.

"Бойові дії тривають, продовжується ураження живої сили та знищення пошкодженої техніки. До відбиття штурму 118 ОМБр залучила артилерію, FPV-дрони, дрони зі скидами", - інформують у бригаді.

У ході відбиття наступу відзначився також танковий батальйон.

"Екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки й живої сили противника", - зазначили військові.

Також броньована техніка ворога підривалася на заздалегідь влаштованих інженерних загородженнях.

У 118 ОМБр заявили, що обстановка на напрямку перебуває під контролем, жодної позиції не втрачено. Особовий склад продовжує знищувати живу силу противника.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Генштаб повідомив, що українським силам вдалося просунутися в Запорізькій області. Йшлося саме про Оріхівський напрямок. Там внаслідок умілих дій штурмових підрозділів Збройних Сил України було покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки.

За даними Генштабу, загалом українські війська просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.

Президент Володимир Зеленський того ж дня у вечірньому відеозверненні підтвердив контрнаступальні дії України на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова.

