У Краматорську одночасно відбуваються мітинги за і проти мобілізації (фоторепортаж)

Спочатку його планували провести опівдні, але потім час перенесли на 11.00 через те, що у той самий час повинен був зібратися мітинг за мобілізацію, повідомляє 6264.com.ua.

Більшу активність спочатку проявили проукраїнськи налаштовані жителі, які виступають за мобілізацію. До 10:55 мітингувальників з українськими прапорами зібралося більше, ніж людей, які виступають проти мобілізації.

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Ближче до полудня кількість учасників мітингу проти мобілізації стала збільшуватися. Основні учасники - агресивно жінки, що вступають у полеміку на підвищених тонах.

Охорону громадського порядку забезпечує краматорська міліція, а проїжджу частину біля військкомату перекрили працівники ДАІ.

Між двома сторонами мітингувальників сталася невелика суперечка. Але за кожної можливості ескалації конфлікту втручається міліція, тому далі слів суперечки не заходять.

Беруть участь у мітингу також представники Правого сектора, спілкуючись із городянами, висловлюючи свою позицію перед журналістами.

Учасники проукраїнський мітингу розгорнули велике полотнище державного прапора.

До військкомату також під'їхав в. о. начальника Краматорського міськвідділу міліції Сергій Кондрашенко. Поговоривши із журналістами, головний міліціонер міста пройшов до приміщення військкомату.

Об 11:50 краматорській міліції довелося втрутитися: ставши стіною, правоохоронці розділили мітингувальників.

О 12:00 противники мобілізації, об'єднавши дві групи, спробували підійти до військкомату, але військові та міліція їм завадили.

До 12:30 кількість людей стала зменшуватися. Через те, що проукраїнський мітинг зменшився приблизно втричі, противників мобілізації стало більше.

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