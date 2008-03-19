СБУ обіцяє більше не ”трусити” Харківську міськраду

Служба безпеки України на виконання рішення суду від 18 березня припинила процесуальні дії в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розтрати державних коштів посадовцями Харківської міської ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-центру СБУ.

“З метою зняття політичних спекуляцій та сприяння роботі органів харківської міської влади усі матеріали, отримані Службою у ході дослідчої перевірки та процесуальних дій, передаються до Київського суду м. Харкова. Суд розгляне справу по суті 21 березня ц.р.”, - зазначається у заяві.

При цьому, СБУ наголошує, що процесуальні дії у кримінальній справі, які були виконані, відповідають чинному законодавству та були санкціоновані прокуратурою Харківської області в порядку статті 227 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, до Харкова виїхав заступник голови СБУ для того, щоб разом з представниками прокуратури сприяти народним депутатам України в ознайомленні з усіма матеріалами у справі, які, зазначається у заяві, будуть ретельно вивчені та буде надана юридична оцінка діям оперативних підрозділів, про що буде прозвітовано Президентові України та Верховній Раді України.

При цьому, наголошується у заяві, СБУ гарантує суворе дотримання законодавства України та процесуальних норм.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 березня, СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради.

Правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, що проводилась Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області.

При цьому повідомлялося, що Службою безпеки України встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Також зазначалося, що кримінальна справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.