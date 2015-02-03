У Генштабі наголосили, що розформовувати "Айдар" не будуть

Про це у коментарі "Українській правді" розповів речник Генштабу Владислав Селезньов, коментуючи заяви нардепа Сергія Мельничука про розподіл "Айдару" на дві частини.

"Ця особа буде призначатись рішенням Генерального штабу", - додав Селезньов

"Буде одна військова частина, двох "Айдарів" не буде, розподілу не буде. Для тих, хто захоче перейти з "Айдару" в інші структури і підрозділи, всім будуть створені сприятливі умови для цього. Але батальйон "Айдар" буде один. Не буде "Айдару" імені Мельничука чи "Айдару" імені Пташника, "Айдар" є один – 24 батальйон", - додав Селезньов.

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Станом на нині в.о. комбата є Євген Пташник, Мельничук – народний депутат, додав речник Генштабу.

У відповідь на запитання про те, яка печатка нині є дійсною ВЧ 0624 чи 2950, Селезньов сказав: "Печатка 0624 десь є, але фізично побачити її не вдається. Тому мова йде про нову печатку 2950 і новий індекс, але підрозіл "Айдар" – один".

Як відомо у понеділок депутат Верховної Ради від фракції Ляшка Сергій Мельничук заявив про намір Генерального штабу розділити батальйон на дві частини.

"У результаті важких переговорів Генеральний штаб вирішив розділити батальйон на дві частини. У принципі, і та й інша частина батальйону мотивована, і це правильне рішення", – сказав він.

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30 січня Мельничук, який був комбатом "Айдару" до обрання у ВРУ, стверджував про намір Міноборони розформувати батальйон. У свою чергу у відомстві заявляли, що мова йде лише про зміну печатки і назви військової частини, до якої належить батальйон – з 0624 на 2950.

Протягом останніх днів прихильники Мельничука з "Айдару" двічі пікетували Міноборони, вимагаючи відмовитися від таких змін. Упонеділок близько 50 бійців навіть запалили під відомством шини.