Торговий дефіцит єврозони перевищив 10 мільярдів євро

Торговий дефіцит країн єврозони в січні склав 10,7 мільярда євро, повідомляє AFP з посиланням на дані Євростату. Це на три мільярди вище за показник січня 2007 року, коли дефіцит був більше 7 мільярдів євро, і на 6 мільярдів перевищує грудень (4,2 мільярда).

Січневі цифри показують різницю між експортом і імпортом без урахування сезонних чинників. Якщо ж останні брати до уваги, то січневий дефіцит єврозони дорівнює 2 мільярдам євро, тоді як грудневий - 1,8 мільярда.

Експорт та імпорт в зоні євро зросли однаково - на 7,4 відсотка. Аналітики вважають, що зростання курсу європейської валюти найближчим часом негативно позначиться на обсягах експортних постачань, що ще збільшить дефіцит.

Курс євро щодо долара на торгах у понеділок досяг історичного максимуму у розмірі 1,5905 долара за євро.

Лента.ру