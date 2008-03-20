Закупівельні ціни на молоко трохи знизяться

В Україні у весняно-літній період прогнозується зниження закупівельних цін на молоко на 9-12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради директорів «Союзу молочних підприємств» Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ під час бесіди з журналістами в ході Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Молочний бізнес - 2008».

За його словами, природне збільшення виробництва молока у весняно-літній період зумовить зниження закупівельних цін на молочну сировину. Проте, зазначив він, зниження закупівельних цін не буде настільки різким, як у минулі роки, коли ціни знизилися на 30-40%.

За інформацією В.ЧАГАРОВСЬКОГО, мінімальна ціна на молоко, що закуповується від населення, знизиться на 12% - до 1,5 грн./літр (зараз - 1,7 грн./літр), а на молоко від сільгоспвиробників - на 9% - до 2-2,1 грн./літр (зараз - 2,3-2,35 грн./літр).

Також експерт зазначив, що зниження цін не буде таким значним, як у минулі роки, оскільки зросли ціни на енергоносії, корми тощо. При цьому, на думку В.ЧАГАРОВСЬКОГО, молокопереробні підприємства не знижуватимуть відпускні ціни на свою продукцію.

Крім того, вважає експерт, надалі ціни на молочну продукцію підвищуватимуться, і за підсумками року підвищення становитиме «мінімум, на темп інфляції».