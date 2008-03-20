Васюник поїде готувати 300-річчя Полтавської битви

05:24, 20 березня 2008
Суспільство
641 0

...і 200-річчя Гоголя

Васюник
Сьогодні в приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації розпочнеться нарада з питань відзначення 300-річчя Полтавської битви та святкування ювілею М.В.Гоголя.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Полтавської ОДА, участь у нараді візьме віце-прем`єр Іван ВАСЮНИК, який опікується в уряді гуманітарними питаннями. Очікується, що в ході обговорення питання, віце-прем`єр ознайомиться з пропозиціями щодо святкування двох пам`ятних дат оприлюднить позицію уряду України з цього питання та надасть власні пропозиції з актуальної для Полтавщини теми.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter