Васюник поїде готувати 300-річчя Полтавської битви

Сьогодні в приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації розпочнеться нарада з питань відзначення 300-річчя Полтавської битви та святкування ювілею М.В.Гоголя.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Полтавської ОДА, участь у нараді візьме віце-прем`єр Іван ВАСЮНИК, який опікується в уряді гуманітарними питаннями. Очікується, що в ході обговорення питання, віце-прем`єр ознайомиться з пропозиціями щодо святкування двох пам`ятних дат оприлюднить позицію уряду України з цього питання та надасть власні пропозиції з актуальної для Полтавщини теми.